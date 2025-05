La "masiva" votación para Eurovisión que colapsó MySpace: "Chikilicuatre ametralló como si fueran unas elecciones presidenciales"

Rodolfo Chikilicuatre ya estaba lanzado en su carrera para Eurovisión, y lo hacía bajo el paraguas de su gran plataforma: el programa de 'Buenafuente'. El 'Chiki chiki' nació el 21 de enero de 2008 en laSexta y al día siguiente, el 22 de enero, TVE abrió el plazo para presentar las candidaturas al festival. De esta forma, y a través de MySpace, los candidatos enviarían sus propuestas.

El torbellino se desenfrenó al ver la cantidad de grupos de toda España que se sumaron al portal, muchas más de las que se esperaban. Olalla Cernuda, responsable del área digital de RTVE del 2007 al 2011, cuenta en este fragmento que eran conocedores de que "iban a tener bastantes candidaturas", pero "jamás" esperaron la oleada que llegó: "Pensábamos que serían 40 personas, pero en el momento en el que abrimos la lista comenzaron a llegar sin parar".

En total, recibieron 533 solicitudes, las cuales tuvieron que revisar desde propuestas profesionales o semiprofesionales a otras más "esperpénticas" y caseras.

'La Pajarraca' de EuropaJarraca, 'Proyecto Pollo' de Galletas… "El tipo de grupos que se presentaron nos sorprendió porque no era una mujer o un hombre con un vozarrón descomunal, eran bandas de rock, tecno-pop o cantantes en solitario", recuerda Borja Prieto, director de contenidos de MySpace en 2008, que señala que fue una "prueba de la variedad de artistas que había en España".

'Lorena C': el dúo de Lorena Castell y Carlos García Bayona

Entre todas las propuestas, una de las que escaló posiciones fue Lorena C, el electro-pop-rock dúo creado por Lorena Castell y Carlos García Bayona. "España estaba cansada de que mandaran a gente que no nos interesaba en absoluto ni nos representaba. ¿Qué pasa, que si no tienes un padrino, alguien que tenga un contacto con una organización o un sello discográfico detrás, no puedes acceder? Quizás alguien desde su casa tiene un talento increíble y también mola que se le escuche", confiesa Lorena Castell a Mamen Mendizábal en este fragmento.

A la presentadora televisiva y vocalista del grupo preseleccionado para Eurovisión en 2008, la música la acompañó desde muy pequeña, pero conocer a Carlos Bayona supuso un punto de inflexión en su carrera. Ahí crearon 'Lorena C'. Un grupo que se disparó en escuchas en MySpace a raíz de salir en un programa de Estados Unidos: "Éramos el top 10 mundial más escuchado de electrónica".

Las candidaturas colapsan MySpace

recuerda cuando llegó el momento de visionar y cerrar todas las candidaturas: "Decidimos abrir un plazo de una semana de votaciones". Una respuesta a votaciones que"Nos llamaron de Internacional diciendo que habíamos tumbado los servidores". Y es que, debido a la saturación que sufrió la página de MySpace, donde se debía acceder para votar a las canciones candidatas,

"No sabíamos que íbamos a tener 533 grupos hablando a todas sus amistades para que les votasen para ir a Eurovisión, como tampoco sabíamos lo que sucedería después: tener un candidato de una televisión de la competencia que estaba a diario ametrallando como si fueran unas elecciones presidenciales", añade Prieto.

