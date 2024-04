El juicio contra la banda se lleva a cabo el 12 de noviembre de 2021, seis años después del robo de los cinco cuadros de Francis Bacon del piso de su amanete en Madrid y cuando todavía dos de los cuadros siguen desaparecidos. Ese día hay pocas noticias y aún menos cámaras. Y es que el secretismo es total. José María Irujo, jefe de Investigación de El País, explica que ese día se "hizo pública una condena" contra los detenidos por el robo que era "insignificante": "Me parece que eran 15 o 16 meses de prisión, pero que al final se redujeron a 3.000 y pico euros de multa porque se llegó a un acuerdo que viene en la sentencia entre la Fiscalía y los condenados".

"Obviamente, es la aparición de esas tres obras que se han encontrado y solamente han podido ser condenados por receptación", explica el periodista. Y es que el robo del siglo acabó prácticamente nada. "Ese pacto judicial hizo que solo cuatro de los diez acusados fueran condenados. En concreto, Cristóbal García Caballero, Cristian Férriz, Ricardo Barbastro y Rubén Sánchez, uno de los butroneros. Además, no fueron condenados por el robo, únicamente por receptación. "Es decir, si a ti la Policía o la Guardia Civil no te descubre ejecutando el robo, no te pueden condenar por el robo", explica Irujo, que afirma que "si la Policía demuestra que tú has tenido en tus manos el control de ese objeto robado, de esas obras, te condenan por receptación, que es distinto la receptación que el robo".

Y es que la condena es infinitamente menor. "Esta gente ha tenido la suerte de ser condenados solamente por receptación y esa condena, que creo que eran 16, 17 y 18 meses de prisión,muy pequeña, no la han tenido que cumplir", detalla el periodista. Seis de los ladrones fueron completamente absueltos y otros cuatro pagaron una multa ridícula por receptación. Eso sí, a día de hoy siguen intentando vender los cuadros que no han devuelto.

"Hace un año alguien me llamó a Alemania y me decían, que les estaban ofreciendo los Bacon", explica el investigador de arte Arthur Brand, que afirma que lo mejor que los ladrones podrían hacer es dejarlos en una Iglesia cercana porque si los venden les pillarán. Por su parte, Fernando Castro, profesor de Estética de la UAM y crítico de arte afirma que "es una especie de juego del gato y el ratón": "Creo que aquí los buenos ganas siempre y esos ladrones de cuadros de Bacon se atragantaron con ellos y se complicaron la existencia robando algo que no pueden vender".