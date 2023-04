"Es una vergüenza nacional e internacional", ha sentenciado Mamen Mendizábal haciendo referencia al escándalo con el que se estrenará 'Anatomía de...', el nuevo formato estilo 'true crime' que emitirá su primer episodio el domingo en laSexta. En la rueda de prensa de presentación, la presentadora ha desvelado que versará sobre la estafa paralímpica de los juegos de Sydney 2000.

"Es un caso especialmente sangrante. Hay que ser muy miserable para hacer negocio con las personas con discapacidad intelectual", ha afirmado para después dar más detalles acerca de este tema. "De los 12 que integraban ese equipo que fueron a las Olimpiadas de Sydney, solo 2 tenían discapacidad. Querían ganar y no les importaba a costa de qué", ha asegurado.

La presentadora de 'Anatomía de...' ha revelado además que contarán con el testimonio de Juan Pareja, uno de los dos únicos jugadores con discapacidad que estuvo allí. "Nunca ha hablado en televisión, es la primera vez que lo hace. Su testimonio es muy emocionante y te hace entender la gravedad del caso". Por ello, Mamen Mendizábal le está muy agradecida.

"Sin él, este programa no sería lo mismo. Sin él, no sabríamos el dolor que produce una estafa cuando toda tu vida llevas jugando al baloncesto, cuando has competido en los Juegos Paralímpicos, cuando tu vida se articula en torno al deporte y te sacan para que entren otras personas, te roben el equipo y hagan dinero a costa de las personas con algún tipo de discapacidad", ha dicho mostrando su indignación con los responsables de este "escándalo".

Mamen Mendizábal ha especificado que está considerado como uno de los mayores escándalos mundiales del deporte. Desde entonces, ha recordado, no ha vuelto a disputarse en unos Juegos Paralímpicos esta modalidad de baloncesto. "Todas las personas que vinieron después han sufrido las consecuencias de la estafa de unos pocos".

Este domingo, antes de Lo de Évole, laSexta preestrena el primer capítulo de 'Anatomía de...'. El primer programa también está disponible en ATRESplayer PREMIUM. Fuera de España, se puede seguir a través de ATRESplayer Internacional.