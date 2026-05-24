Un experto en cultura pop analiza la figura de Jesús Gil: "Ocupaba el mismo espacio que Trump y otros cafres que dicen barbaridades"

Jesús Gil no llegó como un desconocido al mundo de la política. El presidente del Atlético de Madrid ya era un personaje mediático cuando se convirtió en alcalde de Marbella. "Ha sido uno de los grandes populistas de este país", resume el periodista José Carlos Villanueva en Anatomía de...

"El fútbol le había dado mucha fama. A veces le gustaba incluso que le compararan con Berlusconi y demás. Decía que era su amigo", recuerda José Carlos Villanueva en Anatomía de... El periodista, que fue corresponsal de El Mundo en Marbella en los 90, no duda a la hora de definir a Jesús Gil con una palabra: 'populista'. "Yo diría que ha sido uno de los grandes populistas de este país", insiste en el reportaje dedicado a estudiar el auge y caída del hombre que puso de moda el insulto 'facineroso'.

Alberto Rey, guionista y experto en cultura pop, analiza una de las imágenes icónicas que rescata el programa de laSexta del que fuera alcalde de Marbella durante más de una década. Con el chándal oficial del Atlético de Madrid -el club de fútbol del que era presidente-, la piel sudorosa y el oro colgando al cuello, Gil celebraba una victoria histórica de su equipo. Una "estampa campechana", como la definían los medios de la época, que dice más de lo que puede aparentar a simple vista.

"Su manera de hacer las cosas es otra. Otro saldría con un traje de tres piezas, con los botones o con una americana, con los botones dorados y como muy elegante y muy tranquilito. Y él sale de esta manera", comenta Rey. Para el guionista, está claro que Gil ocupaba "un espacio en la cultura pop que estaba vacante, el mismo que ocupa Donald Trump y el mismo que han ocupado 200.000 cafres que diciendo barbaridades se encuentran su pequeño nicho de mercado".

Cuando él se convierte en una persona famosa, ya dirige un club de fútbol, "que es el estatus más alto al que puede llegar un señoro", refiere. A Jesús Gil le gustaba la fama en sí misma y era, entre otras cosas, lo que buscaba realmente: ser el foco de todas las miradas.

El experto también explica el fenómeno mediático y de fascinación que despertó entre ciertos sectores de la población: "No puedes pretender que un niño tenga delante algo que ha visto por la tele y no lo venere por definición. Y sobre todo, no lo puedes pretender en los años 90. Entonces los famosos eran famosos transversales. Todo el mundo sabía quiénes eran".

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