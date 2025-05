Así arroparon Marisa Paredes y Almodóvar a Miguel Bosé contra los rumores junto a Mercedes Milá: "Tuve llamadas y chantajes"

'Queremos saber', el programa de Mercedes Milá donde Miguel Bosé reapareció "cabreado" desmintiendo los rumores de su propia muerte y los que apuntaban a que tenía sida, fue seguido por toda España.

"¡Basta ya! Mi madre ha vivido recluida en su casa con las persianas tapadas, bajadas, durante dos semanas, no pudiendo ni salir a jardín, porque los fotógrafos rodeaban la casa intentando robar algún momento o algún gesto, como de una lágrima, intentado sacar algo", dijo enfadado Bosé en aquel programa frente a la periodista en 1992.

"Bosé eligió a Milá para reaparecer en televisión y decirle al mundo que estaba vivo primero, porque ella se lo pide, segundo porque tiene audiencia y tercero porque allí estuvimos mucha gente respaldándole", asegura Rosana Torres, periodista de 'El País'.

Una de las que acudió al programa a mostrar su apoyo al arista fue Marisa Paredes, una de las 'víctimas' que infló el bulo de la enfermedad de Bosé, tras vincular una imagen suya entrando al hospital Ramón y Cajal con el día que presuntamente falleció el artista.

"Yo fui al hospital Ramón y Cajal a ver a la pediatra de mi hija, nada que ver con el sida, ni Miguel, me vieron en el vestíbulo de un hospital, nada más. Y a partir de ahí tuve muchas llamadas telefónicas e intentos de chantaje, ¡me he sentido vapuleada! Tanto como me siento ahora con mucha gente que hay aquí que dice también que se lo cree, ¡cómo se pueden creer de una manera tan clara un rumor! Vamos a intentar contrastarlo nosotros primero, no creyéndolo", zanjó la actriz de 'Tacones Lejanos'.

Pedro Almodóvar también jugó su papel en el programa. "Estaba muy enfadado y Miguel se arropó en sus amigos y ellos quisieron estar ahí", cuenta Beatriz Cortázar, periodista de ABC en 1992, que remarca que "Mercedes los juntó para que estuviera en su zona, con su gente y su verdad".

*Puedes ver el programa al completo de 'Anatomía de...el día que mataron a Miguel Bosé' en atresplayer.com.