'Anatomía de...' analiza la llamada al 112 de Angela Dobrowolski: "Era casi doctora, lo normal era decir qué le pasaba a Mainat"

Son las 02:32 de la mañana cuando Angela Dobrowolski entra en la habitación. A lo largo de la noche ha hecho 14 trayectos a la cocina. Será el propio Josep Maria Mainat quien entregue a los Mossos las imágenes de las cámaras de seguridad como prueba por el intento de asesinato al inyectarle la insulina que provocaría una hipoglucemia que lo dejaría en coma.

Xavi Aguilar, Mosso responsable de la investigación e instructor de la tentativa de asesinato de Josep María Mainat, asegura que "fueron horas y días" de visualización de las imágenes. "Una y otra vez, hasta encontrar el detalle que serviría para mostrar gráficamente aquello que nosotros sabíamos que era", explica.

Tras revisar las cintas, concretaron una estructura cronológica de lo que sucedió la noche del 23 de junio de 2020.

Son las 03:10 de la madrugada cuando Angela Dobrowolski llamó a emergencias: "Necesito que venga una ambulancia ahora para mi marido, que está teniendo una especie de ataque que no ha tenido nunca antes. Él solamente es diabético y tiene síncopes. Pero hoy parecía que tenía un hipo, pero no lo tenía. "Se ha puesto a roncar muy fuerte y me he despertado de un ronquido anormal y ahora lo he visto con los ojos abiertos y con espuma en toda la boca y un espasmo en todo el cuerpo".

"Habla como si no tuviera ni idea", dice la abogada de Mainat, sabiendo que Angela se encontraba a un cuatrimestre de acabar la carrera de medicina. "Era casi doctora, lo normal era decir qué le pasaba", asegura Xavi Aguilar.

