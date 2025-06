Las acusaciones de los futbolistas de la selección de Malta tras la goleada del 12-1: de los limones envenenados a los esteroides

"Después de chupar los limones, empezamos a sentirnos bastante mal", aseguraba un jugador de la selección de Malta del 83 décadas después del histórico 12-1 a favor de España. Esta no fue la única acusación.

El periodista Julio Maldonado (Maldini) consiguió en 2018 que algunos jugadores de la selección de Malta que disputaron aquel encuentro en el que España les encajó 12 goles hablaran para un televisión de nuestro país. En su programa, 'Fiebre Maldini', de Movistar+, relataron la 'teoría de la conspiración' de los limones. Así lo recuerda Mamen Mendizábal en este reportaje de Anatomía de... de laSexta.

"Recuerdo que entró al vestuario un hombre pequeño vestido de blanco con una bandeja grande de limones cortados", afirmaba uno de ellos. "Después de chupar los limones nos empezamos a sentir bastante mal. Me sentía borracho, como si hubiese estado toda la noche de fiesta", aseguraba otro. "Estaba muy cansado, realmente exhausto", decía un tercero.

"¿Envenenamiento por limones?"

Mamen Mendizábal hace la pregunta que todo el mundo espera: "¿Envenenamiento por limones?". "Yo es que no me lo creo, sinceramente", reconoce Maldini. "Lo que me resulta curioso es que se ponen de acuerdo varios", comenta.

"Decían que ellos no habían traído bebida suficiente y en el descanso se llevaron limones, naranjas y botellas de agua de nuestro vestuario. Se las llevaron ellos mismos", asegura José Antonio Camacho, capitán de la selección española en 1983.

Alfredo Relaño, periodista deportivo, también lo niega. "Éramos lo bastante desalmados como para no dejarles entrenar en la víspera, que eso sí lo hicimos muy feo. Pero no como para intoxicar en un limón, ni creo que hubiera gente preparada ahí para poner algo en un limón", cuenta.

Los esteroides

"Algunos jugadores tenían espuma blanca en la boca". "Noté que durante el partido les salía ácido líquido de la boca". "Hoy hay pruebas antidopaje, pero antes no había nada y todo el mundo era libre para hacer lo que quisiera". Son solo algunas de las denuncias que los jugadores malteses hacían en el programa de Maldini.

Camacho se defiende hoy en Anatomía de...: "No sabíamos ni lo que eran los esteroides. Los esteroides fueron las dos cervezas que me tomé después del partido". "Ellos quedaron muy hundidos, muy tocados porque para ellos fue un bochorno deportivo en su país y el portero quedó muy señalado. En el partido se vieron totalmente desbordados", añade.

