"La vida humana es lo más importante", afirmaba Ana Botella, la alcaldesa de Madrid, pocos días después de la tragedia del Madrid Arena, tras anunciar que ningún edificio ni instalación municipal volver a ser alquilado con este tipo de fines mientras ella siguiera el mando.

En la actualidad, el recinto del Madrid Arena sigue sin licencia, cuenta Pepa Siñeriz, abogada de la familia de Cristina Arce, una de las víctimas mortales de la avalancha en este reportaje de Anatomía de... Al menos, la letrada no tiene ningún conocimiento de ello. "A día de hoy", recalca.

"Después de tanto tiempo, ¿hemos aprendido algo?", quiere saber Mamen Mendizábal. "No, no hemos aprendido nada, pero sobre todo las administraciones no han aprendido nada. Siguen incumpliendo todo, absolutamente todo. El tema de licencias, la Ley de Espectáculos Públicos de la Comunidad de Madrid... no se cumple; el reglamento de policía de espectáculos tampoco se cumple. Y cuando les preguntas y les preguntábamos en la vista por esta normativa, nos miraban como diciendo: 'No tengo ni idea, de esto no sé'", lamenta.

Isabel de la Fuente, madre de Cristina, afirma no haber encontrado justicia. "No, porque cinco muertes, cuatro años, salen a nueve meses por persona. Y me parece muy poco para vidas tan jóvenes, además". Ella cree que se podría haber evitado la muerte de su hija y de las otras chicas "si todo hubiera estado en orden, si la gente fuera legal, si la gente fuera honesta". "Y si no hubieran ido, también, claro", termina con esta demoledora reflexión.