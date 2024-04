"Lo que queremos dejar claro desde el primer momento ante algunas informaciones que se han difundido es que este lamentable suceso ha tenido lugar por causas ajenas tanto a la infraestructura como a las condiciones y seguridad del recinto. [...] Antes de la celebración, Madrid Espacios y Congresos verifica el cumplimiento de los requisitos necesarios para su celebración", afirmó Miguel Ángel Villanueva, vicealcalde del ayuntamiento de Madrid, en una polémica rueda de prensa que Alfonso Ojea, periodista de la Cadena Ser, define como "justo lo que no tiene que hacer un cargo público".

La entonces alcaldesa de Madrid, Ana Botella, también utilizó los medios de comunicación para dar el pésame a las familias, como vemos en estas imágenes recuperadas de la hemeroteca por Anatomía de... Seguidamente, se marchó a un lujoso balneario ubicado en Cascais (Portugal), aunque tuvo que volver por la indignación que generó. Eso sí, en todo momento estuvo respaldada por su marido, el expresidente del Gobierno José María Aznar, quien defendía meses más tarde en una entrevista que lo importante era "estar encima de las obligaciones", se esté donde se esté.

"El ayuntamiento de Madrid tuvo una actitud absolutamente obstruccionista", afirma Pepa Siñeriz, abogada de la familia de Cristina Arce, una de las víctimas mortales del Madrid Arena, ante Mamen Mendizábal. "Lo primero que hizo fue personarse como perjudicado por la actuación negligente del organizador. O sea, sonaba como a chiste, porque al fin y al cabo es el dueño del edificio, forma parte del inventario del Ayuntamiento de Madrid, la empresa que gestiona el edificio es una empresa del Ayuntamiento...", explica.

"Desde el primer momento yo me di cuenta de que aquello no era un accidente. O sea, aquello no tenía por qué haber pasado. Primero porque era un recinto municipal, que se supone que es un recinto seguro, y luego porque se supone que hay unas normas y unas leyes de espectáculos y esas cosas que deberían de proteger a la gente. Entonces, yo siempre pensé que aquello fue... que aquello era penal, vamos", declara Isabel de la Fuente, madre de Cristina.