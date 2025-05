14 trayectos en menos de dos horas: lo que desvelaron las cámaras de seguridad del intento de asesinato a Mainat

22 de junio de 2020. Angela Dobrowolski llega al domicilio conyugal, como había hecho otras veces y, además, ese día se queda a cenar con la familia: Mainat y sus dos niños. Tras cenar, mantienen una discusión subida de tono sobre los trámites del divorcio. Mainat decide zanjar la 'pelea', retirarse a dormir y continuar el próximo día.

El productor de televisión entra en su habitación sobre las 00:05 horas de la noche. A partir de ahí, las cámaras de seguridad recogen cómo Angela realiza hasta 14 trayectos de la habitación a la cocina, en un periodo no superior a las dos horas.

Mainat tenía instaladas un total de 5 cámaras en el interior del domicilio: fuera en la finca, en la entrada, pasillo, salón y la última en la cocina. "La gente normalmente no tiene cámaras en el domicilio y, ¡sorpresa! No pensábamos encontrar nada, porque si vives ahí y sabes que tienes cámaras de vigilancia puedes taparlas", detalla Xavi Aguilar, Mosso d'esquadra instructor de la tentativa de asesinato, quien remarca que "anteriormente y en otras circunstancias personales, Ángela las tapó". Sin embargo, no tomó esa decisión.

