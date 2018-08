EL PACIENTE AFIRMA QUE NO HA CENADO

El equipo de Ambulancias recibe a un joven que reconoce haber fumado hachís, "pero no excesivamente". "La movida es que no he cenado nada y no sé si ha sido una bajada de azúcar o lo que sea", dice el paciente. Después de comprobar que no presenta ningún problema, los sanitarios lo despide no sin antes recibir una petición: "¿No tendréis un croissant o algo?