SOSTIENE QUE APENAS SIENTE DOLOR

Ambulancias recibe a un joven con una rotura del tendón rotuliano. El paciente afirma que se cayó tras una discusión con un chico: "Me ha dado un golpe. Le he recriminado y supongo que en la caída se me ha salido la rodilla". Para sorpresa de los sanitarios el joven afirma que siente un "dos" de dolor sobre diez, sin embargo deben trasladarlo al hospital para una intervención quirúrgica.