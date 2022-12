Vanitatis’ tituló una noticia como ‘Las berzas de Letizia’ acompañándola con un sujetador “transparentante tan de Móstoles”, describe David Broncano. No es lo que parece, la princesa fue a Bueño, Asturias, le pidió unas berzas a una vecina para llevarse a Madrid.

En ‘La Vanguardia’ se hacen “sus propias pajas mentales” con la hora del nacimiento del hijo de Messi que coincide con la hora en la que la afición del Barcelona pide la independencia de Cataluña. ‘Marca’ también habla de Messi

Y por último, el ¡Hola! escribía sobre la boda de Charisse y Julio José Iglesias con un vocabulario que los chicos de ‘Alguien tenía que decirlo’ no entienden. “Todavía no sé si iba bien vestida o iba como Barragán en un after de Barcelona a las ocho de la mañana”, comenta David.