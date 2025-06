Zaida Cantera, rotunda tras escuchar a Ábalos "repartiéndose mujeres" con Koldo: "Es un farsante y un putero"

Zaida Cantera, exvicepresidenta de la delegación española en la OTAN, se muestra absolutamente contundente tras escuchar el contenido denigrante contra las mujeres que aparece en las grabaciones a José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García reveladas por la Unidad Central Operativa (UCO). El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confesado que le avergüenzan: "Me avergüenzo profundamente de los audios sobre las mujeres. Me repugnan esas conversaciones. No me representan".

"Esto es mucho más que un desgarro, porque tenemos que recordar lo que hay detrás de esas palabras [de Koldo y Ábalos]. ¿Es que alguien no sabe en qué nivel estamos en España de prostitución y pornografía, de mujeres y niñas que son sometidas a las tratas de blancas? ¿Es que no sabemos qué es lo que está pasando para que alguien que se dice socialista y feminista trate a las mujeres, aunque sea en jerga, como si fueran ganado? Esto es vomitivo", afirma Cantera visiblemente enfadada.

Y hay más, porque tras escuchar unas declaraciones de Ábalos en laSexta hablando de feminismo ("Soy feminista porque soy socialista"), Cantera no duda en reaccionar así, de forma tajante y contundente: "Es un farsante y un putero". En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia.