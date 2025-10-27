Zaida Cantera denuncia "la hipocresía del PP" por su acercamiento a Puigdemont: "Ahora le tienden la mano al prófugo de la justicia, al golpista"

Para la exdiputada, la ruptura de Junts con el PSOE es más simbólica que efectiva: "No hay nada realmente significativo; esta vez solo lo han materializado como una escenografía de cara a su público en Junts".

Tras la decisión de la cúpula de Junts de romper por unanimidad sus relaciones con el PSOE, Zaida Cantera ha analizado en Al Rojo Vivo el alcance real del anuncio. A su juicio, "no hay nada realmente significativo; la diferencia es que esta vez lo han materializado de alguna manera, una especie de escenografía de cara a su público en Junts".

Cantera ha recordado que, desde la aprobación de la ley de amnistía y otras medidas pactadas con el Gobierno, "Junts ha votado algunas veces con el PSOE, pero en la mayoría de las ocasiones con el bloque de la derecha", lo que demuestra, según ella, que "esa supuesta mayoría de izquierdas en el Congreso nunca existió realmente".

Además, ha señalado un aspecto que, a su entender, no se está destacando lo suficiente: "la hipocresía del PP". "Ahora tienden la mano al prófugo de la justicia, al golpista al que venían criticando una y otra vez. Me gustaría escuchar ahora a Tellado o a Cuca Gamarra después de todo lo que dijeron contra esa figura que tanto despreciaban".

Para Cantera, "Junts rompió con el PSOE hace tiempo".

