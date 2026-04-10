Yago Rodríguez vaticina qué pasará en las negociaciones entre EEUU e Irán en Pakistán: "No va a haber un acuerdo de paz serio en las próximas semanas"

Irán amenaza con no sentarse en la mesa de negociación en Pakistán mientras Israel sigua con su ofensiva en Líbano. ¿Habrá finalmente reunión y acuerdo? El analista internacional Yago Rodríguez lo analiza en este vídeo.

Islamabad, capital de Pakistán, se prepara para ser el centro del mundo durante el fin de semana porque allí tendrá lugar la reunión entre las delegaciones de Estados Unidos e Irán, negociaciones marcadas por un acuerdo de alto el fuego que ha resultado ser tan frágil que amenaza incluso la celebración de esta reunión.

Irán amenaza con no sentarse en la mesa mientras Israel mantiene su ofensiva en Líbano, ya que el ejército de Israel sigue golpeando una y otra vez en el Líbano. ¿Qué puede pasar entonces con estas negociaciones? El analista internacional y director de 'The Política Room', Yago Rodríguez lo tiene claro.

"Kissinger, uno de los estadistas más influyentes de la Guerra Fría, decía que era fundamental tener los canales abiertos con el adversario. Y la instauración del teléfono rojo era la materialización de esa idea. En este caso, ya vemos que no hay ni un teléfono rojo. Nadie se va a poner al otro lado de la línea por miedo incluso a que lo maten, no utilizando un medio electrónico. Por tanto, no hay confianza y no hay comunicación. Y no va a haber un acuerdo de paz serio en las próximas semanas", afirma el analista.

Ahora bien, según Rodríguez, "EEUU, clarísimamente, está intentando improvisar una coalición para cuando llegue más o menos el mes de mayo". Pero ¿por qué mayo? "Porque ellos se habían dado seis semanas para eliminar el arsenal nuclear y la infraestructura de producción de misiles y eso más o menos concluye la semana que viene.

Entonces, continúa explicando, "viendo que lo de Ormuz no se va a acabar y que van a tener que intervenir, lo que están intentando improvisar es una coalición de estados aliados que legitimen la operación de Trump". Que la legitimen no solo de cara a un sentido militar, "sino de cara al propio electorado de Trump. Esto es, 'esto ya no es solo una cosa de Estados Unidos, esto afecta al mundo y hemos logrado una coalición internacional que avala esta campaña militar'", concluye Rodríguez.

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