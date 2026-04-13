Yago Rodríguez: "Vamos a empezar a vivir semanas de combates en la zona gris y de presión por parte de EEUU e Irán"

El analista internacional Yago Rodríguez analiza en este vídeo que comenzará a verse el "meta bloqueo" en Ormuz, previsto para las 16:00. Trump ha asegurado que a partir de esa hora se bloqueará el estrecho.

Donald Trump anunció el bloqueo, "con efecto inmediato", de todo el tráfico marítimo en los puertos iraníes tras concluir las negociaciones de paz en Pakistán sin un acuerdo. Sin embargo, Irán ignora el bloqueo de Trump y advierte a los buques de que acercarse a Ormuz supone "violar el alto el fuego".

Esta lunes, 13 de abril, a las 16:00 comienza a verse el "meta bloqueo". Donald Trump dice que a partir las 16:00 (hora española) van a bloquear el Estrecho de Ormuz. En esta ocasión, informa la periodista Diana Mata, "se refiere a los barcos iraníes que van a intentar operar en ese estrecho".

"Mientras hay un puente aéreo para llevar a toda la 82.ª División Aerotransportada a Oriente Próximo y posibles refuerzos, lo que vemos es un contra bloqueo", afirma el analista internacional Yago Rodríguez, director de 'The Política Room'. Esto es, "una maniobra para responder al bloqueo iraní con un segundo bloqueo. Así que ahora el estrecho está doblemente bloqueado".

Ahora bien, ¿qué quiere realmente hacer Trump? Según Rodríguez, tener una herramienta más de presión sobre un Irán que, sin embargo, por la cultura estratégica que tiene y por la situación estratégica que tiene, dudo mucho que vaya a ceder". Por tanto, "vamos a empezar a vivir semanas de combates en la zona gris y de presión por ambas partes", concluye Rodríguez.

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