Yago Rodríguez, sobre la operación de EEUU en busca de uranio: "Es extremadamente complicado y tendría que contar con una supremacía aérea local total"

Estados Unidos estudia una opción extrema para frenar el programa nuclear iraní: una operación para confiscar el uranio enriquecido que posee Teherán. El analista advierte de que sería "extremadamente complicado" y que las instalaciones podrían estar profundamente enterradas.

En Al Rojo Vivo se ha debatido sobre el escenario que, según distintas informaciones, se está valorando tanto en el Pentágono como en la Casa Blanca: la posibilidad de poner en marcha una operación para recuperar el uranio enriquecido que Irán mantiene bajo su control. Según las estimaciones, Teherán dispondría actualmente de entre 450 y 500 kilos, es decir, cerca de media tonelada de uranio enriquecido.

De acuerdo con informaciones de Bloomberg, la Casa Blanca estaría considerando incluso el envío de fuerzas especiales con el objetivo de confiscar ese material nuclear iraní, en el marco de un programa que se desarrolla bajo un fuerte secretismo. El objetivo concreto serían 441 kilos de uranio enriquecido al 60%, un nivel muy cercano al umbral necesario para uso militar y que sitúa a Irán a las puertas de poder fabricar armamento nuclear. Según varios cálculos, esa cantidad de material podría llegar a permitir la producción de hasta once ojivas nucleares.

El analista Yago Rodríguez ha señalado que, aunque el plan se discute, su ejecución sería extremadamente compleja. "Es extremadamente complicado", explica. `Para llevarlo a cabo, explica, "Estados Unidos tendría que contar con una supremacía aérea local total durante horas, e incluso días". Además, advierte de que las instalaciones podrían estar profundamente enterradas, lo que obligaría a retirar grandes cantidades de tierra antes de acceder a las galerías subterráneas donde se almacenaría el material.

