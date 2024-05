El Ejército de Israel ha bombardeado Rafah, en Gaza, y confirma la toma del lado palestino del paso fronterizo, de ese cruce tan estratégico. Los bombardeos que se han centrado en la parte este de la ciudad, han provocado 18 muertos y varios heridos. Según Israel, "es una operación precisa y limitada y el objetivo era ir contra Hamás".

Yago Rodríguez, director de 'The Political Room' explica en directo para Al Rojo Vivo que "este intento de Netanyahu de alcanzar todos los objetivos difícilmente conciliables, secuestrados, y a la vez, lograr aniquilar Hamás, parece que van a intentar plantear una serie de dilemas a Hamás: entrar, no entrar, el miedo a pactar o no...".

Y de esta forma -añade el experto- intentar lograr ambas cosas. El objetivo de salvar a los secuestrados será bastante complicado pero mientras tanto, van a ir pieza a pieza, sector a sector, generando presión". En el vídeo podemos ver la información ampliada.