Casi 3.000 personas han resultado heridas tras explotar los buscas de miembros de Hizbulá en el Líbano. Horas después, The New York Times informó que Israel colocó explosivos en más de 3.000 'buscas' importados por Hizbulá de Taiwán. El periodista Yago Rodríguez, director de 'The Political Room' explica en Al Rojo Vivo cómo pudo suceder esto.

"Obviamente, han tenido acceso a los dispositivos, incluso algunos manifestaban que se les calentaba antes de explotar. Han utilizado algo como fulminante para provocar en el litio de la batería una explosión de cierta potencia", explica el experto.

Además además que "eran dispositivos que pasaban 95 gramos por lo que no puedes introducir muchos explosivos porque los miembros de la organización al pesarlos van a notar que hay cambios con respecto a las especificaciones técnicas del fabricante".

Y partir de ahí, finaliza Rodríguez, "lo importante es que han logrado saber quién iba a hacer una compra centralizada de 3.000 aparatos, o incluso más, porque puede ser que lo que hayan hecho haya sido alterar un 5% de los que se han entregado y que en realidad haya más buscas por todo el Líbano". En el vídeo podemos conocer más información.