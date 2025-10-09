Yago Rodríguez analiza por qué Hamás acepta el acuerdo con Israel: "Refleja que está quebrada psicológicamente"

El director de The Political Room considera que, con este acuerdo, Hamás está entregando su última baza y concediéndole a Netanyahu exactamente lo que quería.

En Al Rojo Vivo, Yago Rodríguez, director de The Political Room, ha analizado las claves del posible alto el fuego entre Hamás e Israel. Según ha explicado, lo primero que debe tenerse en cuenta es que "Hamás está entregando su última baza y le está dando a Netanyahu exactamente lo que quería".

Esa "última baza", ha precisado Rodríguez, son los rehenes. "Uno de los objetivos establecidos al inicio de la guerra era traer a todos los rehenes con vida dentro de lo posible. Al entregar a los últimos que le quedan, Hamás pierde su carta más fuerte, e Israel puede continuar la guerra si así lo desea", ha señalado.

El analista también ha profundizado en los motivos que habrían llevado a Hamás a aceptar el acuerdo: "Refleja que Hamás está quebrada psicológicamente, que ya no ve más opciones y que acepta esto porque lo que podría venir después sería mucho peor".

En cuanto al papel de Donald Trump, Rodríguez ha advertido que está "lejos de ser un mediador objetivo; es un mediador de parte".

