Ximo Puig, expresident de la Generalitat Valenciana, conecta con Al Rojo Vivo para hablar sobre la comparecencia de Carlos Mazón explicando la gestión de la DANA; unas declaraciones poco autocríticas en las que ha echado balones fuera, ha repartido responsabilidades y ha cuestionado al sistema. También ha señalado que fallaron los protocolos. Una cuestión con la que Puig no está nada de acuerdo: "Los protocolos y el sistema no fallaron, falló la gestión", se muestra tajante.

Asimismo, asegura que, el discurso es de "una enorme falta de humanidad y falta de coraje democrático". "No se puede pedir a las cortes o al pueblo valenciano confianza cuando no se tiene autoridad moral", defiende.

En la misma línea, Ximo Puig también defiende que "Mazón no debería esperar a que se pidiera su dimisión" para que tomara decisiones, ya que "ha habido unos errores muy claros en la gestión". "Él tendría que haber pensado más en la Comunidad Valenciana y menos en su salida política", agrega. "Si tuviera una cierta autoridad propia y una cierta moralidad, debería ser consciente de que no puede dirigir esta nueva etapa", se muestra tajante el expresident.

Además, indica que Mazón "nunca se tomó en serio la emergencia", ni puede "Descargar las culpas en todos y no asumir la más mínimas responsabilidad". Tras esto añade que le produce "una enorme indignación su mirada como si fuera un espectador". "¿Cómo no anuló la agenda?", se pregunta, e indica que era "obvio" que todo debía "posponerse" y dar prioridad a la emergencia, porque "no había nada tan importante".