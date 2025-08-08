Gabi Sanz, sobre Puigdemont: "El ridículo lo hace España como país, porque el Gobierno depende de un personaje así"

Un año después de su breve regreso a Cataluña, Puigdemont desafía los intentos de detenerlo. En X, reivindica su "exilio" y carga contra la "normalidad" de Illa, mientras Gabi Sanz denuncia la "pantomima" de los Mossos y el papel del Gobierno.

Un año después de su fugaz regreso a Cataluña, Carles Puigdemont, líder de Junts, ha reafirmado su intención de desafiar cualquier intento de encarcelarlo o inhabilitarlo. En un mensaje publicado en la red social X, el expresident recordó los ocho años que lleva en lo que denomina "exilio" y criticó la "normalidad" que, según él, reivindica el Govern de Salvador Illa.

El periodista Gabi Sanz ha analizado la figura del dirigente: "Creo que necesita de esa performance —y de las que vendrán— porque está en cuarto menguante. Solo hay que mirar las encuestas: Aliança Catalana le está comiendo parte de la merienda".

Para Sanz, lo más bochornoso son dos hechos. El primero, la actitud de los Mossos d’Esquadra: "Se prestaron a la pantomima. Por un lado, los documentos del mayor de los Mossos a sus agentes indicaban que la prioridad era garantizar la seguridad de la investidura de Salvador Illa y, en segundo lugar, la retención de Puigdemont. Pero cuando Puigdemont se fue, montaron una ‘operación jaula’. Es un ridículo del que los Mossos tardarán en recuperarse".

El segundo, afirma, afecta a todo el país: "El ridículo lo hace España como país. El Gobierno depende de semejante personaje. Si no estuviera en Waterloo, no sería nadie: sería un señor en su panadería de Girona, en su casa o en el Parlament haciendo lo que debería hacer desde hace años".