El tiempo para encontrar el submarino desaparecido mientras ponía rumbo al Titanic se agota. Lo cierto es que el Titan tiene una reserva de oxígeno muy limitada que está calculada en 96 horas si viajan cinco personas en el submarino.

Por lo tanto, teniendo en cuanta que el sumergible desapareció el domingo alrededor de las cinco de la mañana (hora española), el suministro de oxígeno de la tripulación se agotaría en torno a las 12 del mediodía de este jueves.

Ahora, todas las esperanzas están puestas en el Victor 6000, un robot de rescate francés capaz de descender a una profundidad de 6.000 metros, es decir, más allá de los 3.800 metros que es la posición del Titanic.

El robot está conectado a su buque madre, en este caso el Atalante, mediante un cable electromecánico de 8.000 metros. Pesa unos 4.600 kilos, mide unos tres metros de largo y se opera de forma remota.

Gracias a la fibra óptica del cable, los ingenieros que lo manejan desde la superficie reciben constantemente y en directo datos e imágenes en alta calidad. Al contrario que el Titan, este sumergible no tiene tiempo límite operativo al no estar tripulado. Además, no tiene gente dentro.

Una de sus características principales es que emite imágenes en alta calidad del fondo marino. De hecho, puede generar reconstrucciones ópticas en 3D del área. Sin duda, una característica que puede ser clave para dar con el submarino desaparecido.

En concreto, este robot funciona desde 1999 y está diseñado específicamente para trabajos oceanográficos científicos. Victor 6000 ha realizado más de 700 inmersiones, por lo que será de gran ayuda con las labores de búsqueda en el profundo Atlántico.