Las víctimas del atentado del 17-A en Las Ramblas, del que hoy se cumplen cinco años, reclaman que el Ministerio de Interior dedique más recursos a buscar a los damnificados con derecho a recibir indemnización y, además, que Cataluña ponga en marcha por fin la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo.

"Las indemnizaciones no son el tema primordial pero es importante porque es cerrar un tema pendiente", ha reclamado el asesor de la Unidad de atención y valoración a afectados por terrorismo (UAVAT) Roberto Manrique. "Hay dos terceras partes de víctimas que no están indemnizadas. La administración competente, que es Interior, tiene la obligación legal de localizar a víctimas y asistirlas, si no las conoces y no las encuentras...", asevera. De hecho, ha relatado que hoy mismo, una joven extranjera de 21 años que presenció el atentado ha acudido al homenaje porque se encontraba con su pareja y ha descubierto que su nombre aparece en la sentencia de la Audiencia Nacional. "Es una de los dos terceras partes de víctimas que no han buscado todavía", asegura.

Igualmente, ha reclamado que el Govern catalán abra una oficina de atención a las víctima del terrorismo y que apruebe una ley autonómica de víctimas del terrorismo que "compense o modifique los errores que la ley estatal presenta".