Valdivia, sobre la situación del Gobierno: "Mónica García dice que ve a Sánchez como un toro"

Antonio Ruiz Valdivia ha señalado que el Gobierno le ha transmitido "tranquilidad" tras las declaraciones de Víctor de Aldama y las informaciones sobre el 'caso Koldo'.

El periodista ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se muestra convencido de que, cuando los ciudadanos tengan que votar, "el acoso a los acosadores se les volverá en contra".

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, le ha transmitido a los periodistas en una conversación informal que ve a Sánchez "como un toro", destacando que el acoso que están recibiendo es algo "tan obsceno que los electores lo saben".

Por otro lado, Pedro Sánchez también ha respondido a las declaraciones que realizó Yolanda Díaz diciendo que "Gobernar no es resistir". Un 'recado' al presidente del Ejecutivo al que él no ha dudado en responder. "Yo no resisto, avanzo", ha asegurado.

Valdivia ha destacado que en el Gobierno ve preocupación "a nivel de imagen" y de llegar a la ciudadanía. Sin embargo, ha desvelado que en el Ejecutivo apelan al tiempo, recalcando que "pondrá todo en su sitio".