Valdivia señala que el caso Kitchen "no nos debería sorprender": "Sabemos que Génova 13 fue foco máximo de la corrupción"

El periodista ha reaccionado al caso Kitchen, señalando que no se le ocurre algo más "dictatorial" que utilizar a la Policía de un país para "frenar investigaciones" de un juicio por corrupción "del partido del Gobierno".

Antonio Ruiz Valdivia ha señalado que cree que el caso Kitchen no nos debería "sorprender", recordando que el PP es un partido "condenado por corrupción por la Gürtel".

De esta forma, ha destacado que Alberto Núñez Feijóo se sienta en un despacho que "se pagó con dinero en B". "Sabemos que Génova 13 fue un foco máximo de la corrupción política y económica de este país", ha recalcado.

El periodista ha respondido a los dirigentes del PP que dicen que Pedro Sánchez "es un dictador", señalando que a él no se le ocurre algo más "dictatorial" que utilizar a la Policía de un país para frenar las investigaciones por corrupción "del partido del Gobierno".

"Eso sí que es la base de lo dictatorial para tener un sistema corrupto y taparlo", ha zanjado.

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