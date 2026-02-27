Valdivia, ante la ruptura de Vox en Murcia: "Es el laboratorio de la derecha, el movimiento es muy importante tectónicamente para Vox"

La crisis interna de Vox en Murcia reabre el debate sobre su modelo de liderazgo. Para el periodista Antonio Ruiz Valdivia, no hay sorpresa: "Vox es un partido de nostalgia franquista, no es algo asambleario".

La última sacudida en Vox se ha producido en Murcia, donde el Comité Ejecutivo Provincial ha dimitido en bloque por su "profundo desacuerdo" con la gestión del líder regional, José Ángel Antelo. La maniobra, según distintas fuentes, tenía como "objetivo expreso" forzar su salida. Antelo, sin embargo, ha dejado claro que no piensa dimitir.

Antonio Ruiz Valdivia, periodista de 'infoLibre', subraya el peso estratégico de la Región para la formación y la define como "el gran laboratorio de la extrema derecha". "En algunas encuestas incluso aspiran a ser la primera fuerza en unas generales en Murcia", recuerda. Por eso, sostiene, "el movimiento es tectónicamente muy importante para Vox".

Y añade que la forma de actuar del partido no le sorprende: "Vox es un partido de nostalgia franquista, no es algo asambleario. Ha llegado a decir que este Gobierno es el peor en los últimos 80 años. Son herederos y son nostálgicos de una forma de actuar que es la dictadura".

Sobre Antelo, Ruiz Valdivia es tajante: "Si lo quieren apartar, que se vaya de la política. La democracia gana". Y recuerda sus polémicas declaraciones en episodios como el de Torre Pacheco, que, en su opinión, alimentaron la confrontación.

