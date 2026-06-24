Valdivia revela lo que dicen desde el PSOE de la exigencia de Nogueras a Sánchez: "Es lo que le tocaba a Junts para salir en los titulares"

El periodista Antonio Ruiz Valdivia analiza en directo desde el Congreso de los Diputados, para Al Rojo Vivo, la comparecencia del presidente del Gobierno. En el vídeo, los detalles de su intervención.

El periodista de InfoLibre, Antonio Ruiz Valdivia, analiza el mensaje que la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, le ha mandado a Pedro Sánchez: "Apártese y deje que este Parlamento ponga a alguien que tenga la capacidad de cumplir". Según Nogueras, "lo que planteamos [Junts] ahora es un ejercicio de parlamentarismo: sus incumplimientos y su incapacidad de mantener la mayoría hacen insostenible la situación", le ha dicho.

Antes de nada, esta sesión que está siendo "bastante densa" tiene ese aire, casi "como de una sesión de investidura". El presidente, explica el periodista, ha querido estructurar ese discurso: "Por un lado, con el tema de Ábalos, de Cerdán y de Leire, desvinculando diciendo que no hay una corrupción generalizada. Después, por la parte de Zapatero, donde ha querido mandar un mensaje de apoyo al expresidente del Gobierno y en tercer lugar, la más difícil, que es la parte personal, que es lo relativo a su mujer y a su hermano, donde ha mandado ese mensaje también de que espera que la justicia sea justa".

Entrando de lleno en el mensaje de Nogueras a Sánchez, Valdivia señala lo que han dicho algunos dirigentes del PSOE: "Me decían que es lo que les tocaba hoy a Junts, esa creatividad para salir en los titulares. Pero no le dan excesiva importancia en estos momentos, porque dicen que la clave sería presentar una moción de censura, cosa que no ha hecho ni el PP ni Junts".

Y, además, señalan desde el PP que "aunque Junts amague con dar ese golpe, no lo termina de dar porque sería catastrófico para ellos en Cataluña ir de la mano de Vox en estos momentos", revela Valdivia. En el vídeo, los detalles.

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