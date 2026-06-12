Valdivia: "El PSOE mantiene su apoyo a Zapatero, pero ya admite que el asunto no pinta bien"

El periodista desvela que en el PSOE siguen cerrando filas con Zapatero a la espera de su declaración judicial, aunque reconoce que la sorpresa inicial ha dado paso, en algunos sectores del partido, a una preocupación cada vez más evidente.

El periodista de 'Infolibre' Antonio Ruiz Valdivia ha desvelado en Al Rojo Vivo cuál es el estado de ánimo en el PSOE tras conocerse la tasación de las joyas atribuidas a José Luis Rodríguez Zapatero. Según ha explicado, la dirección y buena parte de los dirigentes socialistas optan por cerrar filas con el expresidente y aplazar cualquier juicio hasta escuchar su versión ante el juez:"Lo que te dicen es que hay que esperar a esas explicaciones que ya el presidente Zapatero dijo que daría todas esas explicaciones. Ellos lo están fiando todo a esa declaración".

En esa misma línea, ha señalado que el respaldo político se mantiene intacto, a la espera de la comparecencia judicial prevista para la próxima semana: "Ahora mismo se limitan a decir que hay que escuchar las explicaciones de Zapatero, que confían en ese momento procesal que será la próxima semana cuando él declare ante el juez, y no quitan su apoyo".

Sin embargo, Ruiz Valdivia ha advertido de que el clima interno empieza a cambiar y que ya no todos en el partido reaccionan del mismo modo ante las últimas informaciones: "Ciertos sectores empiezan a verbalizar en conversaciones que es un asunto que no pinta bien y que, sobre todo, no casa con el Zapatero que ellos defienden, que ha sido su gran faro moral. Pero en estos momentos todos dicen que hay que ir a esas explicaciones. Es verdad que se tienen que dar porque es lo que habíamos escuchado por parte de sus portavoces, que valían entre 30 y 50.000 euros. Ahora vemos esa tasación, que es mucho mayor. Tiene que explicarlo, sobre todo el origen de esas joyas. No sabemos si es ilegal, legal o cómo es, pero desde luego lo que se tiene que ver es de dónde vienen esas joyas, si fueron regaladas, si son de una herencia, que se explique. Es el momento de que él lo haga".

El periodista también ha aprovechado para plantear una reflexión más amplia sobre el papel de los expresidentes del Gobierno y la necesidad de regular con mayor rigor su actividad una vez abandonan el cargo: "Me parece que en este país hemos pecado de tener un estatuto de los expresidentes muy laxo. Yo creo que tendría que estar muchísimo más reglamentado. Yo creo que el mayor honor que puede tener una persona en este país es ser presidente del Gobierno y creo que hemos permitido que haya unas puertas giratorias en las que hemos visto cómo los presidentes hacen negocios, sean legales y ya veremos algunos si son legales. Eso lo dictamina la justicia. Y para mí es incomprensible ver a presidentes del Gobierno tanto con joyas de ese nivel como expresidentes del Gobierno que se han hecho millonarios asesorando a magnates como Murdoch".

Por ello, considera que este caso debería servir para impulsar cambios normativos: "Sería un momento propicio para que la clase política hiciera de verdad un estatuto de expresidentes en el que no hubiera ningún tipo de laguna".

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