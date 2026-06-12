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Adelanto electoral

Valdivia destaca el dilema al que se enfrentan los socios de Gobierno: "La alternativa es la involución"

El periodista ha indicado que los socios de Gobierno están esperando a que terminen judicialmente los casos que afectan al PSOE porque no hay una "alternativa conservadora normal" para adelantar las elecciones.

Valdivia destaca al dilema al que se enfrentan los socios de Gobierno: "La alternativa es la involución"

Antonio Ruiz Valdivia ha respondido a Carmen Morodo tras escucharle decir que los socios de Gobierno no dan un paso al frente para adelantar las elecciones porque quieren "mantener sus puestos".

El periodista ha asegurado que esta no es la razón, indicando que ha podido hablar con los socios del Ejecutivo y el tema que se aborda cuando se habla de este asunto es que no hay "una alernativa conservadora normal".

De esta forma, ha señalado qué supondría abrirle la puerta a un gobierno de PP y Vox, recordando que el partido liderado por Santiago Abascal quiere "eliminar la ley de volencia de género". "No son capaces de ponerse detrás de una pancarta cuando asesinan a una mujer", ha criticado.

Por tanto, ha recalcado que existe un dilema social, que es esperar a que terminen judicialmente los casos que afectan al PSOE y poner un modelo social, porque "la alternativa que hay es la involución".

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