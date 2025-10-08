Pedro Cuartango analiza la sesión de control: "El nivel de degradación del Parlamento alcanza cuotas impensables"

Tras ver las imágenes de la sesión de control, el periodista se ha mostrado desolado en Al Rojo Vivo, calificando la escena de "espectáculo lamentable" y ha señalado que es "lógico y justificado" que la oposición pida a Sánchez explicaciones sobre el caso Koldo.

Uno de los momentos más destacados del día político se produjo en la sesión de control, cuando el líder del PP anunció al presidente del Gobierno que el Senado le llamará a la comisión del 'caso Koldo' y que tendría que decir la verdad, aunque fuera difícil. El comentario despertó el aplauso de la bancada popular, mientras que Sánchez respondió con un simple "¡Ánimo, Alberto!" a la bancada socialista.

Al ver estas imágenes, el periodista Pedro Cuartango ha confesado en Al Rojo Vivo sentirse desolado y ha calificado la escena como un espectáculo lamentable: "El nivel de degradación del Parlamento está alcanzando cuotas impensables".

Respecto a lo que decía Feijóo, Cuartango ha considerado "lógico y justificado" que la oposición exija la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado para dar explicaciones sobre el graves escándalos que involucran a Santos Cerdán, Ábalos y García.

"Sánchez se limitó a facilitarles la salida del partido, pero no ha asumido ninguna responsabilidad política. Por eso me parece una comparecencia obligada, algo que él debería haber tenido la inteligencia de solicitar voluntariamente", ha añadido Cuartango.