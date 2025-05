Urquizu, tajante: "Israel tiene que admitir que tiene que haber dos Estados, no van a terminar con la causa palestina por más atrocidades que cometan"

Tras la situación actual que vive la Franja de Gaza (Israel ha masacrado ya a más de 53.300 personas, entre ellas más de 16.200 niños), Ignacio Urquizu, profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid reflexiona sobre Israel.

"Las opiniones públicas no son elementos irrelevantes, Israel tiene una trayectoria histórica, siempre había generado un cierto consenso sobre lo que había significado la historia del pueblo judío e Israel a lo largo de la historia, y todo esto se lo están cargando", afirma en Al Rojo Vivo.

De este modo, añade que "tendrían que estar muy preocupados" por la imagen que están trasladando el resto del mundo, porque "han pasado de ser víctimas a ser verdugos, y no verdugos de cualquier causa sino verdugos de niños".

Igualmente, subraya el profesor, "Israel tiene que admitir que tiene que haber dos Estados (el Estado de Israel y el Estado de Palestina) y que ambos tienen que convivir; y hasta que eso no lo acepten en la sociedad de Israel van a tener un problema serio: no van a acabar con la causa palestina por más atrocidades que cometan. Las ideas no se pueden bombardear, tampoco los deseos de las personas. Van a seguir existiendo y se van a seguir defendiendo, por lo tanto, Israel sigue una estrategia equivocada en todos los parámetros", asegura contundente Urquizu. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.