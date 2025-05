Aumentan los atracos a criptomillonarios: secuestros, amputaciones de dedos, peticiones de rescate...

Ser rico gracias a las criptomonedas se ha convertido en un peligro. Ahora, las bandas criminales han puesto el foco en estos nuevos multimillonarios en busca de secuestros o extorsiones para sacarles el dinero también en el mismo tipo de divisa.

Solo en el ultimo año, se han producido 20 secuestros o extorsiones a este tipo de millonarios. El último intento se produjo hace solo una semana en París, cuando un par de encapuchados trataron de secuestrar a la hija de un cripto millonario a plena luz del día.

En su caso, se quedó en un simple intento, pero otros no pueden decir lo mismo. Uno de los que sufrió un ataque y secuestro fue el fundador de Tuenti, Zaryn Dentzel: "Me están dando con el spray de pimienta, me cogen y me llevan al suelo con fuerza".

Realizan prácticas terroríficas para conseguir su botín. Algunas más graves que otras, como las que usaron con el fundador de Ledger, David Balland, al que le cortaron el dedo para exigir el rescate en criptomonedas.

Por ello, las autoridades piden dar las mínimas pistas posibles en redes sociales de las inversiones propias o de conocidos. "Se convierten en un objetivo sencillo para el crimen organizado. En el momento que les localizan, saben que en el teléfono móvil pueden albergar el acceso a la billetera con la contraseña y extraer muchas cantidades de dinero en poco tiempo", comenta JaviZone, experto en seguridad.

También en nuestro país, en Cullera y en Málaga, con el mismo modus operandi, se han ejercido este tipo de secuestros. De hecho, la Policía Nacional localizó una casa donde secuestraron a un empresario de Dubái. El señuelo para atraerle fue un mensaje en el que le proponían un encuentro sexual por 200 euros, pero acabó encerrado en una habitación plastificada con una sierra, unas tijeras de podar y una pistola con silenciador.

En definitiva, ser criptomillonario se ha convertido en un objetivo para bandas criminales y, por ello, se pide precaución a la hora de informar de las actividades de inversión que se realicen.