Urquizu, sobre M.Á.R tras las difamaciones a los fallecidos en las residencias por COVID: "Se cree el ladrón que todos son de su condición"

El profesor de Sociología de la UCM ha señalado que el Partido Popular "aún tiene muchas explicaciones que dar sobre los protocolos" y que "quieren pasar página porque las respuestas que tienen que dar no van a gustar".

El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez ha puesto en duda los testimonios de los familiares de las víctimas fallecidas en residencias durante el COVID, recogidos en el último programa de Lo de Évole. "El ladrón piensa que todos son de su condición", ha afirmado Ignacio Urquizu, insinuando que desconfía de lo que se dice en los medios porque sus propias declaraciones carecen de credibilidad.

Además, ha arremetido contra Isabel Díaz Ayuso: "Si todo está tan bien, ¿por qué la presidenta no se reúne con los familiares de las víctimas? ¿Por qué no les atiende ni los escucha?". Rodríguez subraya que la gestión no fue igual en todos los lugares, y que en Madrid los protocolos adoptados fueron los que generaron los trágicos resultados que hemos visto.

"El Partido Popular aún tiene que dar muchas explicaciones", añade, "quieren pasar página porque las respuestas que tienen que dar no van a gustar a mucha gente".