Urquizu ve como "un resultado trampa" del PP en CyL: "Ciudadanos ha desaparecido y el principal beneficiario ha sido el PP"

Ante los resultados de las elecciones en Castilla y León, el politólogo considera que Mañueco pudo verse premiado por agotar la legislatura y convocar cuando tocaba. Además, advierte de una tendencia más amplia: "La sociedad se está desplazando cada vez más hacia la derecha".

El politólogo Ignazio Urquizu ha analizado en Al Rojo Vivo los resultados de las elecciones en Castilla y León y ha advertido de que, aunque el Partido Popular haya ganado y mejorado sus cifras, el resultado tiene matices. "Es un resultado trampa", ha afirmado.

Para explicarlo, Urquizu ha señalado que buena parte del crecimiento del PP se debe a la desaparición de Ciudadanos: "Básicamente han subido cincuenta y pico mil votos y Ciudadanos tenía unos 54.000. Era el único parlamento autonómico donde todavía quedaba Ciudadanos". A su juicio, lo ocurrido en Castilla y León sigue la misma tendencia que en otros territorios: "Se ha producido lo que ya había pasado en el resto de parlamentos autonómicos y a nivel nacional: Ciudadanos ha desaparecido y el principal beneficiado ha sido el Partido Popular".

Por eso, considera que la subida del PP no responde tanto a un cambio profundo en el electorado como a la redistribución de ese espacio político: "Lo poco que ha subido es porque se ha producido lo que aún no había pasado en Castilla y León, que es la desaparición de Ciudadanos".

En cuanto a la gobernabilidad, el politólogo cree que el escenario apenas cambia y que el PP seguirá dependiendo de Vox: "Siguen dependiendo porque los dos han subido un poco y no hay una mayoría alternativa. La política en Castilla y León solo tiene un camino: que estos dos partidos se entiendan".

Urquizu también ha comparado esta situación con otros casos recientes. A diferencia de dirigentes como María Guardiola o Jorge Azcón —que adelantaron elecciones con la intención de depender menos de Vox y terminaron dependiendo más—, el presidente autonómico Alfonso Fernández Mañueco optó por agotar la legislatura. "Esperó a que se cumplieran los cuatro años y convocó cuando tocaba. En cierta forma, los ciudadanos le han podido premiar", ha señalado.

Para el politólogo, este elemento es relevante porque muestra que el electorado puede castigar estrategias políticas percibidas como oportunistas.

Por último, Urquizu ha advertido de una tendencia más amplia en el panorama político: "El resultado que se está produciendo en el conjunto de España es que cada vez la sociedad se va más a la derecha". En el caso de Castilla y León, ha destacado que la suma del Partido Popular, Vox y Se Acabó La Fiesta supera el 55% del voto, "el mayor porcentaje de apoyo a la derecha que ha habido en esa comunidad", una derechización que, según concluye, se articula fundamentalmente en torno a PP y Vox.