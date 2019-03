Toxo: "Se está utilizando una vía muy peligrosa para evitar la huelga: el miedo"

"No tengo las pruebas de que haya una instrucción del ministerio fiscal pero nada sucede por casualidad", explica Toxo en referencia a las decenas de causas abiertas contra personas que han participado en huelgas.

"Hay sindicalistas, y trabajadores normales con hasta 14 años de sentencia firme de prisión" por participar de alguna forma en huelgas. El secretario general de CCOO asegura que intentan reunirse con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón para tratar estos casos.

"Se está tratando de meter miedo o de ejemplificar para evitar que se haga uso del derecho a hacer huelga", añade Toxo.

Sobre el dato del paro en España, uno de cada cuatro trabajadores está en paro, Fernández Toxo cree que "tiene que ver con las medidas que se han adoptado. La gente tiene que saber que no habrá recuperación si no hay recuperación del empleo y si los jóvenes no tienen una oportunidad".

Ante las ideas de la Fundación Faes de rebajar el salario mínimo y facilitar el despido, el secretario general de CCOO no se muestra sorprendido. "Apelan a fórmulas que se han ido eradicando ya en el siglo XX. Esos que hablan de Alemani también deberían hablar de las políticas sociales allí. Se dan unas ayudas sociales con las que el gobierno español ni sueña".