Cristina Pardo abre el debate preguntando de forma directa a Francisco Marhuenda: ¿Crees que ha quedado acreditado que el Gobierno no ha dicho toda la verdad en el ‘caso Bárcenas’?. El director de 'La Razón' vuelve a hacer una ferrea defensa del Partido Popular y del presidente: "Esto ya se ha dicho, sabíamos que cobraba una nómina. A mí me vino un montón de veces a ver Bárcenas e incluso me enseñó la nómina. La llevaba encima pero no me la dio. No era un terreno donde él se sintiera cómodo, decía que todo era mentira".

"Al final lo que hay es lo que dice el presidente del Gobierno"

En este punto, Marhuenda vuelve al discurso de Rajoy en el Congreso. "Al final lo que hay es lo que dice el presidente del Gobierno. Él dice que Bárcenas no tiene ninguna vinculación con el Partido Popular en el sentido evidente de que no ocupa ningún cargo, de que no es electo. Bárcenas no estaba en el PP. Estar en un partido es la gente que ocupa responsabilidades", argumenta Marhuenda.

"Cuando Rajoy habla en el Congreso sobre la desvinculación de Bárcenas, él sabe perfectamente que iban a salir más cosas sobre Bárcenas. Él sabía que iba a salir la nómina. Esto enlaza con lo más importante, la limpieza que tendrá que hacer Rajoy. Tendrá que decir quién me aconsejó mal y me llevó a este desastre mediático", expresa Marhuenda eximiendo de toda responsabilidad al presidente del Gobierno.

Por su parte, el periodista Ernesto Ekaizer, autor del libro 'caso Bárcenas', recuerda que él también habló de la nómina del extesorero. "Yo quiero recordar que mi libro se publicó en mayo y daba la nómina de lo que Bárcenas ganaba al año. Es verdad que esto se conocía, también es verdad que hay un pleito en relación a su despido y es la primera vez que se aporta una nómina".

A pesar de ello, Ekaizer considera que el conocimiento de esta nómina no excusa para la enésima contradicción del líder popular: "Rajoy en el Congreso hizo una interpretación torticera de la realidad, ocultó el hecho de que el señor Bárcenas era un personaje tan importante que se le pagaba 255.600 euros al año. Esto no tenía plazo, él estaba contratado como asesor del Partido Popular".