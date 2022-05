"Me parece todo una impostura". Así resume la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, la actitud de Macarena Olona y la cuestión de su empadronamiento en la localidad granadina de Salobreña para poder concurrir a las elecciones, después de que la candidata de Vox, que presentaba a sí misma como "Macarena de Graná", se haya regodeado en la decisión de la Junta Electoral al respecto en el Congreso, reivindicándose esta vez como "Macarena de Salobreña".

"Es tan evidente que esta señora no ha vivido nunca en Andalucía que decirlo es como redundante", apunta Rodríguez en Al Rojo Vivo, donde incide en el hecho de que Olona se empadronara el pasado mes de noviembre, precisamente cuando "se ve que se van a convocar elecciones": "Justo aprisa y corriendo en ese momento empadronan a Macarena Olona", destaca, recordando que fue en casa de un compañero de partido que, además, admite abiertamente que la candidata "no vive allí ni ha vivido allí nunca".

No obstante, más allá de la cuestión administrativa, la diputada andaluza cuestiona "cómo puede representar los intereses de los andaluces en las instituciones" alguien como Olona que -ilustra-, entre otras cuestiones "no ha tenido que pelear por una cita pediátrica para sus hijos en el momento de atasco del Sistema Andaluz de Salud" ni tenido que desplazarse en transporte público por la región. "Que no ha respirado nuestro aire, que no sabe lo que es que te denigren por tu acento, que no sabe qué es que tus vecinos se tengan que ir a buscarse la vida fuera", enumera Rodríguez.