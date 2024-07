La ola de calor ya está aquí y se esperan temperaturas por encima de lo habitual, llegando a alcanzar los 44 grados en algunas zonas de España. Luis Bañón, el portavoz de la Agencia de Meteorología (Aemet), ha desvelado este jueves en Al Rojo Vivo algunos detalles de lo que nos espera estas próximas semanas.

El portavoz resume que este jueves y viernes son de mucho calor, pero que de cara al finde de semana, "durante el sábado y el domingo, principalmente, bajan un poco las temperaturas". Esto es porque "entra una masa de aire algo fresca del atlántico que va a suavizar ligeramente de oeste a este las temperaturas".

No obstante, recuerda que "suavizar no significa que no va a hacer calor, sino que no van a ser tan extraordinarias como hoy o mañana". "De cara al lunes, vuelven a subir las temperaturas y posiblemente hasta el jueves tendremos un calor intenso, calor que estará rozando los umbrales de avisos", ha destacado Bañón.

Ya de la próxima semana, "podemos hablar de lunes a jueves de calor", pero el viernes, sábado y domingo siguientes las temperaturas pueden sufrir "un ligero descenso". Ya la semana siguiente a la próxima hay "más incertidumbre", pero seguiría "en esta tónica".