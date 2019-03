¿Quiénes apoyan el 'Sí' y el 'No' en el referéndum de Grecia?

El equipo de Jean-Claude Juncker hace campaña por el 'Sí'. El presidente de la Comisión Europea, apoyado por instituciones y líderes europeos como Merkel, Hollande o Rajoy. Además, a nivel interno, los conservadores de Nueva Democracia, los socialistas del PASOK y los liberales de To Potami también optan por el 'Sí'; aseguran que si los griegos rechazan la propuesta de la UE estarán diciendo 'No' a la unión comunitaria.



A su vez, el 'No' parece haberse destapado como opción muy factible. La multitudinaria manifestación de este lunes a favor del 'No' al acuerdo con los acreedores habla por sí sola. Miles de griegos siguen la línea defendida por el Gobierno de Alexis Tsipras, por los ultranacionales de Anel y los neonazis de Amanecer Dorado. Aquí en España, formaciones como IU o Podemos también se postulan a favor del 'No', al igual que los economistas Krugman y Stiglitz, ambos premios Nobel. Avisan de que las implicaciones de la victoria del 'Sí' serían muy preocupantes.