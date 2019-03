Las limitaciones para prescribir medicamentos en los hospitales

La Sociedad Española de Oncología Médica ha hecho un estudio, una encuesta en 80 hospitales de todo el país para conocer cómo es el acceso.

De esos 80 hospitales, han comprobado que en 22 de ellos, al menos un fármaco no se puede prescribir, no porque no esté aprobado, sino porque no se les permite. No solamente eso sino que en otros 40 centros de esos 80, en la mitad, existen limitaciones para las 30.000 mamografíasicen que las comunidades más afectadas son Andalucía y Cataluña.

Esta denuncia viene a sumarse a la denuncia que han hecho los profesionales de varias regiones, de varias comunidades en las que algunos tratamientos especialmente caros o, se están retrasando o directamente han dejado de prescribirse. Por ejemplo, en Madrid, las 30.000 mamografías que se han paralizado durante 7 meses, o algunos enfermos de hepatitis que no han podido recibir el tratamiento de tripe terapia en algunos centros o el retraso hasta fases avanzadas de la enfermedad, como algunas denuncias que llegan desde País Vasco. Un tratamiento que cuesta unos 30.000 euros.



Existen más denuncias. Es el caso de las asociaciones de enfermedades raras, que afirman que, por ejemplo en Comunidad Valenciana ya no se dispensa un medicamento para la fibrosis pulmonar, la pirfenidona, por su coste. 2.500 euros al mes.