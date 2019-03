España, en la cima del paro de la Unión Europea

Es el tercer bofetón en 15 días. Encabezamos las lista europea en pobreza infantil, la de los peores países en crear soluciones y ahora también estamos en lo más alto del paro europero, según los datos de Eurostat de 2013.



De las 27 regiones que doblan la media de la Unión Europea, la mayoría son españolas y griegas. Pero el dato más alarmante es que las cinco con más paro de toda Europa están en nuestro España. Son: Ceuta, Melilla, Extremadura, Andalucía y Canarias. Lo son con una tasa entorno al 35%, tres veces mayor que esa media.



Los más afectados, los ciudadanos de Andalucía. Más del 36% no tiene trabajo. Muy cerca le siguen Ceuta y Melilla donde viven con el peso de este disparado porcentaje de desempleo.



Unos 400.000 parados están parados, es la cuarta región de la lista que cierra Extremadura, con una cifra un poco menor pero sigue siendo dramática. Conclusión: de las diez regiones líderes del paro europeo siete son españolas, el resto, de Grecia y Francia.



Con estas cifras, normal que el paro siga siendo la mayor preocupación de los españoles y uno de los colectivos más castigados son los jóvenes. El informe se centra en los que tienen entre 15 y 24 años.



En este sentido, vuelve a aparecer una ciudad española en el primer puesto, con una cifra desorbitado de paro, es Ceuta, con casi un 73%. Le siguen dos ciudades griegas, pero 'top ten' de las que cargan con más desempleo, la mitad vuelven a ser españolas.



En Andalucía llega al 66% de la población juvenil y no baja del 65% Canarias, de nuevo de las más perjudicadas. Extremadura y Castilla La-Mancha están en el octavo y noveno puesto. Pero aún así cerca de 62 de cada 100 jóvenes no tienen empleo. Cifras ya de por sí son duras, pero lo son más si se comparan con Alemania y Austria, donde el máximo llega a 7 de cada 100 y 23 de sus regiones tienen un índice menor al 5,4%. Esto es la mitad de la media que nosotros duplicamos.