Los chóferes de Caja Madrid tenían ‘tarjetas opacas’ para hacer las compras de sus jefes

EL ESCÁNDALO SIGUE AUMENTANDO

No sólamente la cúpula de la entidad disfrutaba de tarjetas 'black', sino que también las tenían sus chóferes. Estas tarjetas no eran para que las usaran ellos a su antojo, sino para pagar más caprichos de sus jefes. Es decir, que estos superdirectivos tenían su 'tarjeta opaca' con la que pagaban de todo y otra tarjeta 'black' que no estaba a su nombre, pero de la que sí se aprovechaban.