"Estoy convencida de que va a hacer su panegírico final de su vida y va a decir lo que le salga de las narices". Es lo que augura Cristina Almeida de una potencial moción de censura de Vox con Ramón Tamames, a quien conoce bien, como candidato. "Dice: 'Hombre, me dan la opción ahora a mis casi 90 años de ir al Parlamento y hablarle a todos estos tíos, poder ponerlos a parir a los que quiera, decir lo que le da la gana'...", resume la abogada.

Almeida, no obstante, incide en que respeta a Tamames porque estuvo "gobernando con él en el Ayuntamiento de Madrid": "Era un crack de trabajador y de todo, luego ha pasado el tiempo", apunta. "Lo que no tiene derecho es ahora a querer sacar la chaqueta de antes cuando ya tiene otra hace muchos años", asevera Almeida, que lanza un mensaje a su antiguo compañero: "Que no se ponga la chaqueta de 'progre', que ya la dejó hace mucho, y que vaya con la que tiene ahora, la de la edad".

Puedes escuchar su reflexión completa y el debate con Santiago Martínez-Vares y José Enrique Monrosi en el vídeo que ilustra estas líneas, en el que Almeida zanja: "Que se presente donde quiera y si se atreve Vox a llevarle, pues que asuma las consecuencias de lo que vaya a decir, que no lo tengo yo muy claro".