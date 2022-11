¿Cómo es el trabajo del Gobierno de Castilla y León, conformado por el PP y Vox, respecto a la lucha contra la violencia de género? Es lo que ha querido saber la periodista Laura Cornejo, que preguntó al portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, si en en su partido se sienten "cómodos con un partido con el que están gobernando y que niega la violencia de género". Fernández Carriedo se limitó a contestar que ellos están trabajando por los "problemas reales de la gente".

"¿Las tres muertas que llevamos este año en Castilla y León y las 38 en toda España no son problemas reales de la gente? ¿Las muertas no son gente?", repreguntó Cornejo, que recibió la siguiente respuesta del portavoz popular: "Hemos mostrado siempre nuestro rechazo desde la Junta de Castilla y León a cualquier acto de violencia de género". Y la periodista insistió en esta cuestión: "¿Entonces no muestran rechazo ante el negacionismo de la violencia de género a pesar de que reconocen que el problema existe?".

En este punto cogió el relevo en la respuesta Juan García Gallardo, vicepresidente de la junta con la formación de extrema derecha: "Me gustaría hacer una reflexión sobre un término que me parece repugnante usarlo para cualquier cosa, que es el negacionismo. El negacionismo era una cuestión que se aplicaba a quienes negaban el Holocausto, y ahora los activistas políticos, y no quienes ejercen el periodismo de verdad, lo aplican a cualquier cosa. Negacionismo de género, climático... Debemos volver a un lenguaje ordenado".

"Debemos tratar las cuestiones que de verdad importan a los ciudadanos de Castilla y León. Nosotros hemos dicho por activa y por pasiva que condenamos y repudiamos toda la violencia. Toda, incluida la violencia contra las mujeres", ha añadido García Gallardo, que se ha dirigido nuevamente a Cornejo para indicarle que "celebre el proyecto de presupuestos para el próximo ejercicio porque se ha aumentado la protección a las mujeres en Castilla y León". A esta cuestión ha respondido Cornejo recordando que ese dinero "viene del pacto de Estado".