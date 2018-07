Steven Spielberg: "Obama es muy parecido a Lincoln"

Steven Spielberg es un reconocido demócrata, prueba de ello es la donación de un millón de dólares que realizó el pasado mes de septiembre a la campaña de reelección de Barack Obama. Sin embargo, con su nuevo largometraje evitó influir en la campaña electoral, motivo por el que 'Lincoln' no llegó a los cines norteamericanos hasta el 16 de diciembre.

"Vivimos en unos tiempos duros porque hay muchas decisiones importantes a tomar"

Conocido este detalle, no sorprende la defensa que el director de 'Encuentros en la Tercera Fase' ejerce sobre el presidente electo. Antonio García Ferreras reflexiona sobre la actual situación norteamericana y explica que Estados Unidos estaba dividido en dos partes durante la época del presidente Lincoln, una sensación calcada a la que experimenta el actual dirigente norteamericano. "Es cierto, hoy no es tan diferente a lo que sucedía hace 650 años en el sentido de que la nación está dividida igual que en aquella época, pero no dividida en el sentido geográfico, se trata de una diferenciación ideológica. Hay mucha desconfianza y mucha rabia entre dos puntos de vista. Hay un gran desacuerdo en cada partido", reflexiona el 'Rey Midas' de Hollywood.

"Vivimos en unos tiempos duros porque hay muchas decisiones importantes a tomar y tenemos el problema del estrés económico, el problema del desempleo, la Sanidad, muchos temas que quiere abarcar Obama. Nuestro presidente tiene que curar las heridas económicas de la nación y él es muy parecido a Lincoln en ese sentido, ha leído mucho sobre él pero tiene sus propias ideas, yo creo en él y la historia nos dirá".