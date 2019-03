El juez Elpidio Silva se ha mostrado indignado con el transcurso del juicio por el que se expone a 30 años de inhabilitación. "Lo que queremos es un juicio justo, queremos comparecer ante una sala, ante un árbitro que nos de todas las garantías. Hay una situación en la que mi letrado dice que va a renunciar y se le dice que no puede renunciar y se le prohíbe, además se le apercibe, le dicen que está cometiendo una estratagema, se le amedantra... Había que admitir la renuncia de mi abogado, sin circos. Son ellos los que han hecho este circo".

Se refiere así Silva a la decisión del presidente del TSJM de continuar el juicio y no admitir la renuncia del abogado de Silva. "El tribunal quiere que valga todo. Y no lo vamos a consentir. No lo consienten ya muchos ciuddanos". "Cada vez estoy más convencido de que la acción política a través de un movimiento como el que he fundado es la única posible. La justicia así no es justicia. Lo saben los preferentistas, los empreados de Iberia... y los saben lo que ahora les deben las compañías eléctricas miles de millones", dice Silva.

Silva explica por qué renuncia su abogado: "Nos hemos encontrado que nos han montado una encerrona. Un cirujano no puede operar en un basurero igual que un abogado no puede defender en un proceso donde vale todo. Se requieren unas garantías fundamentales. No se puede decir a un acusado que siga con un abogado que ha renunciado. Y mi abogado ha renunciado porque hay una sucesión de nulidades descritas en 50 folios".

Y sentencia: "el proceso está roto. Lo que se ha producido hoy es un escándalo. Desde hoy la sentencia es nula a todos los efectos, desde el Supremo o desde Estrasburgo". "Si es condenatoria también será nula porque se declarará así desde el Supremo o desde Estrasburgo". "Nadie puede actuar así con tranquilidad, el tribunal me ha amordazado", añade Silva.