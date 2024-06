ERC tiene la llave de gobierno para Salvador Illa, una posibilidad que no están abiertos a acceder mientras el Gobierno no acceda a tener una "financiación singular para Cataluña". Un acuerdo para el que Sergi Sol no ve futuro, pronosticando unas nuevas elecciones con Carles Puigdemont como el más interesado

"Mantengo que ERC es muy difícil que apoye una investidura de Salvador Illa. Y lo mantengo tras la elección de Josep Rull (Junts) como presidente del Parlament de Cataluña. Tiene la potestad de controlar los tempos y es evidente que Puigdemont es el más interesado en forzar la repetición electoral", explica el periodista.

Además, justifica que el candidato de Junts está tan interesado por su imposibilidad a ser nombrado president con los resultado actuales: "No tiene ninguna posibilidad de ser investido Puigdemont, necesita los votos del PSC. Necesita imperiosamente nuevas elecciones".