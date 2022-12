ASEGURA QUE ESTÁN PARA "CUMPLIR ÓRDENES JUDICIALES"

Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de Policía, asegura que la Policía "no está en Cataluña para agredir a las personas que ponen urnas" y señala que "el despliegue no tiene precedentes pero no es caprichoso, es necesario".